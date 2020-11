Van een Banksy tot het mes waarmee Trump werd bedreigd, hoe Rolling Stones-bezittingen in Zwolle belandden

Drugsdea­ler uit Zwolle krijgt taakstraf, ondanks ‘dijk van een probleem in deze stad’

11:52 De officier van justitie wilde drugsdealer Husein A. uit Zwolle twee maanden naar de gevangenis sturen. ,,We hebben een dijk van een probleem in deze stad als het gaat om drugshandel. Deze meneer maakt daar deel van uit.’’ A. werd bij een deal betrapt en zat in zijn auto met ‘De Bolle’, een sleutelfiguur in de Zwolse drugsoorlog. Hij heeft een blanco strafblad en krijgt daarom een taakstraf.