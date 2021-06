Van een vuistslag op z'n oog tot mee met de koning, beveiliger Joop overkwam het allemaal in ziekenhuis Zwolle: ‘Dat beeld van dat meisje in de heli... bah’

Lui achteroverleunend in een bureaustoel, starend naar een stuk of wat monitoren waarop niks gebeurt: het is het klassieke stripverhaalbeeld van de werkzaamheden van een beveiliger. Maar kom daarmee niet aan bij Joop van der Veer (65). De Zwollenaar is in 1987 begonnen, als buitenportier bij het inmiddels gesloopte Rooms-Katholieke ziekenhuis De Weezenlanden, en stopt nu als beveiliger van fusieziekenhuis Isala. ,,Heel veel mensen weten niet precies wat we doen. ‘Och joh, beveiliging, makkelijk’. Nou, daar kom je wel achter. We doen echt heel veel.’’