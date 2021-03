Van ‘geweldig’ tot ‘schandalig’: plan voor Hudson's Bay maakt de tongen los in Zwolle

Steeds weer gedoe in Zwolle over betrekken inwoners, zoals bij nieuwbouw aan Zwarte Water: ‘Niet hardst schreeuwen­de buurman beslist, maar de raad’

24 maart Een ontwikkelcombinatie van Bemog en BPD wil pakweg 280 woningen bouwen in de uiterwaarden van het Zwarte Water in Zwolle. Holtenbroekers buitelen over elkaar heen met kritiek op het plan. Ondertussen kijkt de gemeente vanaf de zijlijn mee. Moet dat niet anders? ,,Dit is lekker makkelijk van de wethouder.’’