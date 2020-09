Van gezamenlijke apps tot fluitjes: ‘Horecabazen gebruiken slimme trucs om corona-controles te beïnvloeden’

Veel waarschu­win­gen en één boete bij geliefd maar verboden strandje in Zwolle

26 september Handhavers hebben deze zomer één boete uitgedeeld voor illegale recreatie aan de Noorderkolk in Zwolle. Een strandje aan de kolk is al jaren populair onder booteigenaren, maar mag niet worden betreden omdat het een natuurgebied is. Trouwe bezoekers voelen zich in de kou gezet.