Van gezellig café naar 125 jaar oud familiebedrijf: Zwolse houthandel Huyskamp is jarig

Als je al 95 jaar in Zwolle zit, dan ben je natuurlijk gewoon een Zwols bedrijf. Maar ja. Waar begon het avontuur? Familiebedrijf H. Huyskamp's Fijnhouthandel blijkt toch echt te zijn opgericht in Apeldoorn. Nota bene naast Paleis Het Loo. Overgrootvader Herman had het goed bekeken, vertelt Henrike Huyskamp. Samen met haar broer Frederik leidt zij de huidige onderneming. ,,Hij had het café De Posthoorn en handelde in hakhout uit het kroondomein. Zo is dat ontstaan.’’ Diezelfde Herman leverde aan leerlooiers uit de regio, maar ook aan de Nederlandse Spoorwegen en de provinciale waterstaat in Drenthe. Bovendien werkte hij mee bij de aanleg van vijvers achter het paleis. Hij stond er met zijn neus bovenop toen Prins Hendrik op de Veluwe op grote schaal grove dennen liet planten.