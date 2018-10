Van glijmiddel tot 'kutcakecup': Bobbi Eden geeft Zwolle lesje erotiek

Het is de tweede editie van de beurs, de eerste was vorig jaar in Ahoy Rotterdam. Organisator Laurenz laat tijdens een rondleiding weten dat de IJsselhallen prima bevallen, maar dat ze volgend jaar maart naar de Brabanthallen in Den Bosch gaan. En daarna weer een andere stad. Mogelijk zelfs twee verschillende locaties per jaar; in het voor- en naseizoen. Als een rondtrekkend circus.



,,Gewoon weer iets anders. Je moet jezelf niet willen herhalen.'' Zwolle komt vanzelf weer een keer aan de beurt. Vorig jaar kreeg het stel een reprimande van de gemeente Rotterdam omdat twee bezoekers tijdens de beurs seks bedreven. Dat gebeurde een beetje uit het zicht, in de bios. De gemeente Zwolle ziet in de opzet van Loversland echter geen aanleiding voor controles, liet woordvoerster Marieke Stenfert vrijdag nog weten.