Van hersenwandelingetje naar 555-kilometertocht: Zwolse Marit vraagt aandacht voor depressiviteit

Het meedoen aan de hardlooptocht Socialrun is voor Wisse ook een bewijs van waar ze voor strijd: meer bekendheid en vooral begrip voor depressiviteit. Ze werkt als ervaringsdeskundige bij de GGZ, want ervaring heeft ze. Eind 2016 volgde een crisisopname, je zou kunnen zeggen dat de depressiviteit haar overnam. Ze zat diep, was suïcidaal. ,,Ik had geen idee wat ik moest doen daar. Op dag drie ben ik begonnen met mijn blog Hersenwandelingetjes, en daarmee ben ik niet meer opgehouden. Het zorgt voor begrip, ik wil laten zien hoe het is om depressief te zijn.”

Vooroordelen

Ze vecht tegen het stigma dat depressiviteit met zich meedraagt. ,,Er wordt heel negatief over gesproken. Je ligt niet de hele dag in bed met de gordijnen dicht. Ik niet tenminste, het verschilt per persoon.” Zelf ervaart ze in depressieve periodes, die af en toe nog opkomen, dat ze nergens zin in heeft. Ze werkt wel, de plicht roept, maar de drang om in bed te blijven liggen is groot. ,,Geen eetlust, geen zin om iets te doen. Ik slaap slecht en haal dan nergens plezier uit.”

Quote Nu mensen ervan weten, merk ik dat ik minder hoef uit te leggen. Zeggen dat het even niet zo goed gaat, is nu voldoende Marit Wisse (25)

Kaartje

Het schrijven en praten erover helpt Wisse. Niet dat het de depressiviteit laat verdwijnen, maar begrip in de omgeving verlicht de situatie. ,,Nu mensen ervan weten, merk ik dat ik minder hoef uit te leggen. Zeggen dat het even niet zo goed gaat, is nu voldoende. Doordat ik tijdens een goede periode heb uitgelegd hoe zoiets eruitziet. Je voelt je gezien. Zelf zoek ik in zo’n periode niet actief contact met mensen, maar mijn omgeving weet hoe belangrijk het voor mij kan zijn om even een berichtje of een kaartje te sturen.”

Estafettetocht

Met veel mensen uit haar omgeving loopt ze dit weekeinde dus hard door het land. De Socialrun is een estafetteloop rondom het IJsselmeer, die loopt vanaf Vliegbasis Soesterberg via onder andere Deventer, Wijhe, Zwolle, Nieuwleusen, Balkbrug en Zuidwolde over de Afsluitdijk (daar een stukje met auto, aangezien fietspad dicht is) weer terug naar Soesterberg. Veertig teams doen mee, elk team bestaat uit zo’n 26 mensen, verdeeld over hardlopers, mee-fietsers, koks, busjesbestuurders en meer. ,,Mijn hele gezin doet mee, ooms, vriendinnen, vrienden van vrienden. Ook een vriendin die ik ken uit therapie.”

Volledig scherm Het team van Zwollenaar Marit Wisse (houdt links de vlag vast) legt onder de naam Hersenwandelingetjes tussen vrijdag en zondag 555 kilometer af door heel Nederland © Wyger Leistra

Droom

Zelf liep ze al twee keer mee met een ander team, maar dit eigen team onder de naam van haar blog is ‘een droom die uitkomt’. Wisse is één van de lopers uit het team, en zal zo’n 55 kilometer van de estafette afleggen. Om de deelname te bekostigen (overnachtingen, busjes, eten) moet elk team 4000 euro inleggen. Team Hersenwandelingetjes zit inmiddels op 15.000 euro. ,,Vooraf zeiden we dat we in ieder geval aan de start wilden komen. Nu hebben we meer dan 10.000 euro om projecten te ondersteunen die psychische aandoeningen meer bekend te maken, zoals een theatervoorstelling of iemand die een boek schrijft over zijn eigen ervaringen.”

Quote Ik vind het heel belangrijk om mee te doen, anderen te ontmoeten die soortgelij­ke ervaringen hebben en om een motivatie te zijn voor mensen die het moeilijk vinden om hun verhaal te delen Marit Wisse (25)

Een droom dus om mee te doen, maar naast de fysieke uitdaging ligt er voor Wisse nog een te voeren strijd in het verschiet. ,,Je loopt ook ’s nachts door, dus je hele structuur gaat omver. Dat gaat lastig worden, ook voor de weken hierna. Maar ik vind het heel belangrijk om mee te doen, anderen te ontmoeten die soortgelijke ervaringen hebben en om een motivatie te zijn voor mensen die het moeilijk vinden om hun verhaal te delen.”