Van Knienenburg tot Sassendonk tot Stöppelburcht: hier vinden carnavalsoptochten in onze regio plaats

Over anderhalve week is het zo ver: carnaval! In onderstaand overzicht staan alle carnavalsoptochten in Nederland die zich hebben aangemeld bij optochtenkalender.nl. Daaruit blijkt dat onze regio flink deelt in de polonaise: als je wilt, kan je hier vier dagen achter naar carnavalsoptochten kijken.

Carnaval valt officieel in het weekeinde van zaterdag 22 en zondag 23 februari. Op sommige plekken in deze regio begint het feest al op vrijdag, bijvoorbeeld in Zwolle. Daar wordt die avond op de Grote Markt de zogenaamde Eileuver opgezet, het symbool van de grootste carnavalsvereniging van deze stad.

En op andere plekken in deze regio houdt carnaval pas op dinsdagavond op, bijvoorbeeld in Lemelerveld waar de verlichte carnavalsoptocht begint om 19.30 uur. Lemelerveld wordt tijdens carnaval overigens omgedoopt tot ‘‘t Sprokkeldorp’.

Alle dagen optochten

De optocht van ‘t Sprokkeldorp is één van de ongeveer 25 carnavalsoptochten die in onze regio worden georganiseerd. Op vrijwel ieder moment vindt er tijdens carnaval dus ergens in de buurt een optocht plaats.

Zo kunnen carnavalsvierders op zaterdag onder andere terecht in Apeldoorn (Knienenburg) en Zwolle (Sassendonk), op zondag in Raalte (Stöppelburcht) en op maandag in Broekland. In onderstaand overzicht staan de optochten die zijn aangemeld bij optochtenkalender.nl.

Daaronder ook die van het Gelderse Wilp-Achterhoek, die in het nabijgelegen Wilp (Broekersgat) al in de zomer de nodige commotie veroorzaakte. Voor het eerst in vijftig jaar zal die optocht tot ontsteltenis van de plaatselijke belangenvereniging hun dorp overslaan.

Bijna 900 optochten

Uit het toonaangevende overzicht op die site blijkt dat er in Nederland tijdens carnaval ongeveer negenhonderd optochten worden georganiseerd. De meeste daarvan vinden uiteraard plaats in de zuidelijke provincies: 329 in Noord-Brabant, 298 in Limburg 298.

Gelderland staat derde op de lijst met 107 optochten. Optochtenkalender.nl geeft aan dat het overzicht nog niet compleet is en dat er wijzigingen kunnen plaatsvinden. Ontbreekt er een locatie op de kaart in deze regio of is de situatie gewijzigd? Geef dat dan door aan online@destentor.nl.