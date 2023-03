Van laatste keer IJsbeeldenfestival tot vlooienmarkt: 11 x weekendtips in Zwolle

indebuurt.nlVan het bezoeken van het IJsbeeldenfestival tot een vlooienmarkt, ook dit weekend is er genoeg te doen in Zwolle. We zetten elf weekendtips voor je op een rij.

Kinderkledingbeurs

Voor het eerst is er een kinderkledingbeurs in de Zwolse IJsselhallen. Op vrijdagavond 3 maart kun je er tussen 19.30 en 22.00 uur terecht voor tweedehands kinderkleding, volwassenenkleding en speelgoed. Volwassenen (vanaf 16 jaar) betalen 2,50 euro, parkeren is gratis.

Volledig scherm Foto | Pexels via Pixabay

Dansen op ABBA

Dancing Queen, Mamma Mia… als jij een van deze nummers kent, is Fan van… Abba! misschien wat voor jou. Dj’s Wipneus en Pim bouwen vrijdag 3 maart om 20.00 uur een show in Hedon rondom alle ABBA-hits. Een kaartje van 16,50 euro koop je hier.

De Ster van Zwolle

De ‘openingsklassieker van het wielerjaar’ staat zaterdag 4 maart op het programma met De Ster van Zwolle. De start is om 12.00 uur op het Grote Kerkplein en de finish is om 16.15 uur op de Ceintuurbaan. Hier check je het hele programma.

Live Pianobar

Een avond waarop je een verzoeknummertje op een bierviltje schrijft en deze inlevert bij de piano. Dat kan met de Live Pianobar in Café De Kuiperij, zaterdag 4 maart vanaf 21.30 uur. “Het feest barst los en met een lekker drankje terwijl jij geniet van het nummer dat je zelf hebt aangevraagd. Jij bepaalt dus zelf de muziek op het feestje”, meldt het café.

View this post on Instagram A post shared by Café de Kuiperij (@cafedekuiperij) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

IJsbeelden Festival

Dit weekend is het IJsbeelden Festival voor het laatst te zien in Zwolle. IJskunstenaars over de hele wereld kwamen naar Zwolle om met duizenden kilo’s ijs en sneeuw magische sneeuw- en ijssculpturen te maken. De ijsbeelden vind je in de Zwolse IJsselhallen en zijn te bewonderen tot en met zondag 5 maart. Tickets koop je hier.

IJsje scoren

Over ijs gesproken: dit weekend kun je voor het eerst een ijsje scoren bij Salute. Vorige week was ook Talamini al even geopend. Het ijsseizoen is dus officieel begonnen. Welke ijssalons binnenkort nog meer openen, lees je in dit artikel.

Actiedag voor Syrië

Kringloop Zwolle organiseert 4 maart een actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië. “Vrijwilliger Hamza en zijn netwerk zullen de hele dag Syrische tarten en gerechten bereiden en verkopen aan gasten van Lunchroom Deksels aan de Nieuwe Veerallee 12”, meldt de kringloop op social media.

View this post on Instagram A post shared by Stichting Kringloop Zwolle (@kringloopzwolle) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klub Koos

Uit je dak met een dj? Dat kan zaterdag 4 maart bij Klub Koos in Café Koos. Dj Ilja komt vanaf 22.00 uur langs om muziek te draaien van The Beatles tot aan dance en alles daar tussenin.

Prik halen voor HPV

Op 4 maart is het HPV Awareness Day om aandacht te vragen voor het humaan papillomavirus (HPV). Als je tussen de 18 en 27 jaar oud bent kun je die dag terecht bij 45 GGD-priklocaties. In de regio IJsselland kun je de prik halen in Deventer, in het Runshoppingcentre de Snipperling van 12.00 tot 16.00 uur. Vanaf 20 maart kun je als je 19 jaar of ouder bent ook zonder afspraak terecht in Zwolle, meldt GGD IJsselland.

View this post on Instagram A post shared by GGD IJsselland (@ggdijsselland) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voorjaarsconcert

Zin in een voorjaarsconcert? Op zondag 5 maart speelt Koperkwintet Vieve Brass om 19.30 een concert in de Theodorakapel in Zwolle. Tijdens deze avond hoor je een breed programma van klassiek tot aan filmmuziek en jazz. Een kaartje van tien euro scoor je hier.

Vlooienmarkt

Sneupen, struinen en slenteren. Dat kan zondag 5 maart van 10.00 tot 16.30 uur bij de Zwolse vlooienmarkt in de IJsselhallen. Je vindt er van alles, van kleding tot aan muziek. Volwassenen (vanaf 14 jaar) betalen 5 euro toegang, parkeren is gratis.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Pexels.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!