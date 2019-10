Van moordpoging verdachte Idris en Abas M. nog zeker weken van de straat

Idris zit in beperkingen, mag geen contact met de buitenwereld hebben. Evenmin mag zijn advocaat iets kwijt over de zaak. De politie verdenkt zijn jongere broer Abas M. (25) van dezelfde twee strafbare feiten. Ook hij werd maandag opgepakt, in een door hem gehuurde woning in het Duitse Gronau. Abas is echter nog niet voorgeleid, wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk. Hij moet vanuit een Duitse politiecel aan de Nederlandse politie worden uitgeleverd.

Uitlevering

Uitlevering zal, zo verwacht woordvoerder Tim Engel van het Openbaar Ministerie in het Duitse Hamm, nog minimaal zes weken op zich laten wachten. De arrestatie van Abas moet eerst door een Duitse rechtbank getoetst worden. Vervolgens krijgt Abas de vraag voorgelegd of hij wil worden uitgeleverd. Als hij instemt zal het volgens Engel zeker zes weken duren om alle procedures af te handelen en hem uit te leveren. Verzet hij zich tegen uitlevering kunnen er wel enkele maanden overheen gaan voor het tot uitlevering komt.

Gewond

De broers worden ervan verdacht twee in april 2016 een busje met daarin enkele plaatsgenoten onder vuur te hebben genomen op de Wijheseweg. Daarbij raakten twee mannen -ook broers- zwaar gewond. Ook zouden ze iemand opdracht hebben gegeven een ander te vermoorden; de broers voorzagen de beoogde moordenaar daarbij ook van een wapen. Wie wanneer het doelwit zou zijn wil de politie vooralsnog niet kwijt. Idris was zelf in september doelwit van een aanslag in de Zwolse wijk Stadshagen; hij raakte daarbij licht gewond. De politie arresteerde hen maandag uit vrees voor een escalatie van geweld op de Zwolse straten. Met wie de broers het aan de stok zouden hebben zegt de politie niet.

‘Niet betrokken’