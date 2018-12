Van Nie mag appartementenplan Blekerswegje in Zwolle doorzetten, buurt teleurgesteld

‘Conserva­tie­ve’ jongeren kiezen eerder voor sexting dan het bed

7:45 Jongeren in 11 van de 25 gemeenten in Overijssel zijn niet te spreken over de seksuele voorlichting op scholen. Daarnaast delen ze steeds meer met elkaar, maar niet het bed. Dat blijkt uit een groot seksonderzoek van de GGD IJsselland.