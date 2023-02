Van nieuwe cocktailbars uitproberen tot muziek in de Grote Kerk: 8 x weekendtips in Zwolle

indebuurt.nlNog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Zwolle. Wat dacht je van het bezoeken van een van de twee nieuwe cocktailbars in Zwolle? Of ga je voor een ijskoud avontuur bij het IJsbeeldenfestival? We hebben acht leuke weekendtips voor je op een rij gezet:

Gratis falafel

Zin in een gratis lekkernij? Op vrijdag 3 februari kun je gratis tussen 12.00 en 20.00 uur falafel eten bij FLFL, een nieuw restaurant in het centrum van Zwolle. De restaurantketen opent een vestiging in de Diezerstraat, op de plek waar je voorheen lunchroom en koffiebar Casa vond. Bij FLFL wordt uitsluitend falafel, oftewel gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten en/of tuinbonen geserveerd.

Volledig scherm De nieuwe locatie van FLFL toen het nog onder constructie was © indebuurt Zwolle.

College over Europese Unie

Was het een goede zet van de Britten om uit de Europese Unie te stappen? En moet Oekraïne toetreden? Historicus en huisdocent Hans Luiten schetst zaterdag 4 februari in een collega hoe de term Europa in de afgelopen duizend jaar steeds een andere betekenis kreeg. De lezing vindt om 11.00 uur plaats. Een kaartje online of aan de deur kost 16 euro en 10 euro als je Vriend van het Fraterhuis bent.

Volledig scherm Hans Luiten. © Filmtheater Fraterhuis.

Klub Koos

Bij Café Koos kun je op zaterdagavond uit je dak tijdens Klub Koos met dj Smut Daddy. Vanaf 22.00 uur hoor je beats, hiphop, gitaren en hits. “Van platen die je kent tot platen die nog nooit hebt gehoord”, meldt het café.

The Crown en Mi Amor

Zwolse cocktailliefhebbers kunnen dit weekend op twee gloednieuwe plekken terecht om bijvoorbeeld een Mojito of Pornstar Martini te drinken. Nieuwkomers The Crown en Mi Amor openen allebei op zaterdag 4 februari, zo maakten ze op social media bekend.

Mi Amor vind je op het Gasthuisplein naast Wijnbar OAK. Op de plek was voorheen restaurant 20five gevestigd. Voor The Crown moet je op de hoek van de Voorstraat en Luttekestraat zijn. De liquor bar vervangt eetcafé Hawaii, dat vorig jaar na 28 jaar sloot.

Volledig scherm Nieuwkomers Mi Amor (l) en The Crown (r). © Google Maps (l), indebuurt Zwolle (r).

Cutzooi 1.0

Sanne, Eveline en Inge vieren zaterdag de opening van hun nieuwe winkel in de Assendorperstraat onder de naam Cutszooi. De afterparty (genaamd Cutzooi 1.0) is om 21.30 uur in Jack’s Music Bar, met “vuige punk van Öttego en livetechno door Not for Human Consumption”, is te lezen bij het evenement.

Volledig scherm Drie ondernemers bundelen hun krachten met Cutzooi © Inge Spijkerman.

Jubileumfeest carnaval

Carnavalsvereniging De Eileuvers viert zaterdagavond 4 februari een jubileumfeest vanwege het 66-jarig bestaan. Het feest in Theater De Spiegel start in de grote zaal en daarna in de foyer, met optredens van Coverband LEAD, Rik Eling & Barbara Lok, Raymond Smit, Martijn Fischer en Mike Appelhof. Er is verder ook nog een silent disco. Een kaartje van 17,50 euro bestel je hier, inclusief drie consumpties.

IJsbeeldenfestival

Heb je het IJsbeeldenfestival al bezocht? In de Zwolse IJsselhallen maakten ijskunstenaars van over de hele wereld met duizenden kilo’s ijs en sneeuw magische sneeuw- en ijssculpturen. Hier koop je een ticket voor een bepaald tijdslot. Let wel: de temperatuur is ongeveer -10, dus kleed je warm aan.

Muziek in de Grote Kerk

Gratis genieten van klassieke talenten uit omgeving Zwolle? Loop dan zondag tussen half twee en drie uur binnen bij Academiehuis Grote Kerk. Deze week klinkt de muziek van Polimnia Duo op cello en piano.

Volledig scherm Academiehuis Grote Kerk Zwolle. © Leo Huijssoon.

