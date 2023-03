Van Ondeugend Café tot Pasar Malam: 11 x weekendtips in Zwolle

indebuurt.nlNog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Zwolle. Wat dacht je van een bezoekje aan Pasar Malam Istimewa? Liever je handen uit de mouwen steken tijdens de landelijke opschoondag? Of ga je voor een bezoek aan het Ondeugend Café? We hebben elf weekendtips voor je op een rij gezet:

Muziek in het theater

Vrijdag 17 maart kun je naar twee muzikale voorstellingen in het theater: Rowwen Hèze óf Candy Dulfer. Die eerste treedt op in Theater De Spiegel, Candy treedt op in Odeon. Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur en kaartjes koop je hier.

Pasar Malam Istimewa

Liefhebbers van Indonesië verzamelen! Pasar Malam Istimewa komt 17, 18 en 19 maart naar de IJsselhallen in Zwolle. Dit is een event met livemuziek van artiesten, gerechten en kraampjes vol hebbedingen. Je koopt hier bijvoorbeeld wierook, sambal, spekkoek, buddhabeeldjes, wayangpoppen, kleding of Indische kookboeken. En er staan dit jaar maar liefst 130 eetkraampjes, dus er is voor ieder wat wils. Een kaartje koop je hier.

Makersfestival

Een gratis festival voor met name jongeren van 8 – 18 jaar die iets of nog niets hebben met techniek, uitvindingen en slimme innovaties. Dat is het gratis Makersfestival op zaterdag 18 maart op de Ceintuurbaan 15 in Zwolle.

Bezoekers kunnen techniek ervaren in meer dan 20 workshops. Maak bijvoorbeeld een zaklamp, componeer een muziekstuk of bouw een toren van spaghetti. “Het festival is echt voor iedereen. Iedereen die iets wil ontdekken. Ook voor zij-instromers is het een leuke dag om ideeën op te doen of te onderzoeken of oude dromen misschien weer tot leven kunnen komen, en te ervaren hoe leuk techniek is”, zegt medeorganisator Manon Schrijnemaekers van Hogeschool Windesheim. Een kaartje kopen is niet nodig, maar aanmelden wel.

Landelijke opschoondag

Help jij mee Zwolle schoon te maken tijdens de landelijke opschoondag op zaterdag 18 maart? Je kan je aansluiten bij een groep of zelf een actie starten om zwerfafval op te ruimen.

In Zwolle gaat Trash Hunters het natuurgebied van de Mastenbroekerbrug schoonmaken. “Trash Hunters Zwolle zorgt voor materiaal (grijpers, zakken, hesjes) en voor koffie/thee en koek. Doe laarzen aan, het kan drassig zijn. Deze actie is minder geschikt voor kleine kinderen. Verzamelen bij fietstunnel onder de brug, Holtenbroekerdijk”, melden ze op Nederlandschoon. De starttijd is om 10.00 uur. Hier kun je jezelf aanmelden. Wil je helpen in een buurgemeente of in een andere stad? Op deze kaart zie je alle acties in Nederland.

Reizigersbeurs

Ga je of wil je een reis naar Amerika of Canada maken en zoek je tips van ervaringsdeskundigen? Kom dan op zaterdag 18 maart of zondag 19 maart naar de Marconistraat 15 in Zwolle. Op zaterdag staan Canada en Oost-Amerika in de spotlights, op zondag heel West-Amerika (met Noord- en Zuidwest-Amerika). Stel je vragen bij de stands, woon een regiopresentatie bij en kruip achter het stuur van een van de twee campers. Hier vind je meer info.

Lezing over vrouwenemancipatie

Annegreet van Bergen vertelt zaterdag 18 maart om 11.00 uur alles over de ontwikkelingen van de emancipatie van vrouwen. “Het beeld van een moeder achter het wasbord is dankzij de wasautomaat uit de tijd geraakt. Dit verhaal is extra boeiend dankzij de ‘lichtbeelden’ die zij tijdens haar lezing vertoont”, meldt Filmtheater Fraterhuis, waar de lezing is te volgen. Interesse? Vrienden van het Fraterhuis betalen 10 euro, de reguliere entreeprijs is 16 euro.

Martijn Koning

Zin in een avondje lachen? Zwollenaar Martijn Koning staat zaterdagavond in Theater De Spiegel met zijn nieuwe theatershow Appeltjes Schillen. Hierin vertelt hij mensen ‘eens flink de waarheid, over zichzelf’. De laatste kaarten bestel je hier.

Technofeest

Zin in een technofeestje? Dan moet je 18 maart bij de danskelder van Jacks Music Bar in de Sassenstraat zijn. Tijdens ‘Snoeipuss’ geniet je van verschillende dj’s.

Veiling met Victoria Koblenko

Studenten van ArtEZ Zwolle maakten samen met stichting MYzwolle, leerlingen van de Oekraïense School en Oekraïense vluchtelingen vier monumenten om geld in te zamelen voor hulp aan Oekraïne. Deze monumenten staan in een expositie in Museum ANNO en worden met andere kunstobjecten op zaterdag 18 maart geveild in het museum. Victoria Koblenko opent deze veiling. De deuren gaan open om 19:00 uur en het programma start om 19:30. Naast de veiling is er een programma met muziek en zijn er sprekers, zoals Victoria Koblenko.

Ondeugend Café

Het is zondag 19 maart tussen 16.00 en 20.00 uur weer zover: een nieuwe editie van Ondeugend Café bij Meneer Jan op de Nieuwe Markt in Zwolle.

“Ondeugend Café is er voor iedereen die graag een beetje buiten de lijntjes kleurt en in een respectvolle omgeving graag de spanning van een speelse flirt opzoekt. Vernieuwend en prikkelend, in een ongedwongen, elegante maar uitdagende en open sfeer. Voor dansen én voor een drankje aan de bar. Voor spannend contact én voor elkaars grenzen. Licht, muziek, ondeugende cocktails: alles nodigt uit je te kunnen laten gaan en te genieten van een blos op je wangen”, melden de initiatiefnemers.

Sunday Sessions

Je weekend goed afsluiten? Zondagavond 19 maart om 19.30 uur hoor je bij Café Koos de band More Kicks bij de Sunday Sessions. Deze driekoppige band staat voor ‘powerpop uit Londen’. “Zanger James Sullivan brak tijdens corona al eens de tent af”, meldt het café op de Nieuwe Markt.

