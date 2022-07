Van opjagen in huis tot verkrachting: man uit Zwolle terroriseerde vrouwen langdurig

Bont en blauw en doodsbang strompelde de vrouw op de ochtend van 23 oktober 2021 een kapsalon in Zwolle binnen. Ze was de woning ontvlucht, kort nadat R. aan het werk was gegaan. Het letsel dat op foto’s in het dossier is te zien, verbaasde zelfs een van de rechters. ,,Aan de zijkant van haar lichaam zitten striemen en ze zegt geslagen te zijn met een stuk snoer. Dat zie je letterlijk terug op haar huid’’, zei de rechter twee weken terug.