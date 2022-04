Van Polen staat met ‘klotegevoel’ na nederlaag: ‘Maar manier van spelen geeft vertrouwen’

Na rust maakte Davy Klaassen al snel 2-0 en werd het voor PEC een kwestie van de schade beperken. Dat deed de ploeg volgens Van Polen niet helemaal goed. ,,Op het eind vond ik ons nog zelfs naïef. Het doelsaldo is ook belangrijk en op het eind staan we een paar keer in ondertal te verdedigen. Dan moet je wel blijven nadenken.”

Concurrentie

Ondanks de nederlaag weet Van Polen nog wel genoeg lichtpuntjes aan te wijzen. ,,We voetballen in de eerste helft goed mee. De manier waarop we voetballen moet vertrouwen geven”, vindt Van Polen, die desondanks de harde realiteit onder ogen ziet. ,,Je weet dat je de punten dondershard nodig hebt onderin. We hadden gehoopt op een stuntje, om een boost te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Nu moeten we toch weer naar de concurrentie kijken en in de laatste drie wedstrijden de punten pakken.”