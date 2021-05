‘Van Rossems’ toeren door regio en verbazen zich over hunkering naar massatoerisme: ‘Een grote plaag’

InterviewZwolle, Zutphen, Kampen, Apeldoorn: een greep uit de steden waarover de Van Rossems hun ongezouten mening gaven. De vraag rijst: zouden zij in deze regio willen wonen? Want naast de - verwachte - kritische noten, zijn er ook genoeg complimenten te horen.

Meneer Maarten van Rossem, op televisie was u afgelopen week in Kampen en dinsdagavond bent u in Apeldoorn. Heeft u het zo naar uw zin in het oosten?

,,Dat is volkomen toevallig. De volgorde van uitzenden is anders dan de volgorde van opnemen. Dat neemt niet weg dat Assen ons goed is bevallen, terwijl Apeldoorn wat minder was.”

Assen?

,,Of was het Kampen waar we waren? Ja, dat vonden we ook erg leuk, omdat we er weinig van verwachtten. Vooral dat tochtje op die kogge vonden wij alleraardigst.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.