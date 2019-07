Van roze sprinkhaan tot zwarte ree: deze bijzonder gekleurde dieren werden in Oost-Nederland gespot

Volledig scherm Het witte varkentje. Op de foto nog maar een paar weken oud. © Videostill

Wit everzwijntje in Vierhouten, april 2019

Het klinkt als het begin van een sprookje. In een oud bos bij Gortel, op de Veluwe, stuit Marc de Jong dit voorjaar op een nest jonge zwijnen. Ongeveer een maand oud. De dieren buitelen speels over elkaar heen. Op het oog niets aan de hand. Of wacht even, wat liep daar nou tussen? Inderdaad, een wit exemplaar met zwarte stippen. Een soort Dalmatiër. In vaktermen: een wit-zwarte frisling. Bijzonder? Nee. Dat schijnt een paar keer per jaar voor te komen. In 2005 groeide zo'n exemplaar uit tot een nationaal knuffelvarken. ‘Sneeuwvlokje’ heette dat zwijntje, vernoemd naar voetballer Ronald Koeman. Het zou worden afgeschoten, liet Staatsbosbeheer toen weten. Het land stond op zijn kop. Maar de jachtpartij ging niet door. Sterker nog: hetzelfde dier dook jaren later opnieuw op. Als volwassen zwijn. Toen heette-ie opeens ‘Sneeuwbal’...

Volledig scherm Fotograaf Yvette van den Berg zag begin deze maand ook een zwart ree bij Lage Vuursche. © Yvette Natuurfotografie

Zwart ree op Landgoed Bruggelen, maart 2017

Beetje gezichtsbedrog, dat zwarte ree. Want eigenlijk is-ie donkerbruin. Bovendien is het er niet een, maar telt Landgoed Bruggelen er een stuk of zes. Daar schreven we ruim twee jaar geleden al over. Omdat er toch regelmatig vragen over komen. ‘Huh, zwart? Is dat een foutje van de natuur?’ Oorspronkelijk komen ze uit het gebied tussen Münster en Hannover. In de sneeuw vallen ze extra goed op. Het is een fabeltje dat reeën in de zomer alleen maar roodbruin zouden zijn en in de winter juist grijs. Want de kleuren kom je in alle seizoenen tegen. Er bestaan zelfs witbruine. In vroegere tijden werd er fanatiek gejaagd op zwarte exemplaren. Waarnemingen zijn er uit 1895 (Eibergen), 1897 (Dedemsvaart), 1898 (Laren), 1907 (Bathmen) en 1912 (Markelo). Het is niet helemaal duidelijk hoeveel zwarte reeën er inmiddels rondlopen in Nederland. Maar ze komen ook buiten de Veluwe voor. Zoals begin deze maand bij Lage Vuursche (zie foto).

Volledig scherm De witte eekhoorn die een uitstapje had gemaakt in Zwolle. © Dierenambulance Zwolle

Albino eekhoorn in Zwolle, maart 2018

Zit je net lekker voor de televisie, zie je opeens een wit pluimstaartje bij de beeldbuis! Het overkwam vorig jaar maart een vrouw uit de Zwolse wijk Schelle. Ze schrok zich een hoedje. Achter het tv-kastje zat een witte eekhoorn. Een albino. De dappere dame wist het beestje zelf te vangen en belde daarna direct de dierenambulance. Die kwam ‘m vlug halen. ‘Witpluimpje’ verhuisde tijdelijk naar de opvang. Echt maar heel even, want het bleek geen wilde te zijn. Het dier was domweg ontsnapt. De eigenaar kwam de witte eikelbijter niet veel later ophalen. De eekhoorn was van het soort ‘Boeroendoek'. Dat zijn - je moet het maar net weten - Siberische grondeekhoorns. En witte zie je niet zo vaak. Met een beetje goeie verzorging kunnen ze wel tien jaar oud worden. Maximale lengte? 25 centimeter. Klein genoeg om zich te verstoppen achter een televisietoestel...

Volledig scherm De 'vuurvogel’. Als je het verhaal kent, zie je direct wat het in werkelijkheid is... © Facebook

‘Vuurvogel’ in Groot-Britannië, juli 2019