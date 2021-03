Van roze winkeltje naar vrachtwagenfabriek: startende ondernemer Myrthe uit Zwolle beunt ’s avonds bij om overeind te blijven

Met ronde oorbelletjes, zwarte coltrui en laarzen tot net onder de knie loopt Myrthe (28) door haar eigen winkeltje aan de Broerenstraat 9 in de binnenstad van Zwolle. Haar koffie- en cadeauwinkel ‘Zus’ richt zich op vrouwen, of zelfs jonge meiden. Bloemen, posters, cadeaupapier, vaasjes, beeldjes, ansichtkaarten en zelfs de koffie is roze: het is een meisjesparadijsje. ,,Als het wat warmer is, sta ik zelf ook in een roze T-shirt met het logo van de zaak.’’