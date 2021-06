Van saai naar fraai: Cibap en de Fundatie willen naar Spoorzone Zwolle

Als je er nu doorheen fietst, om bijvoorbeeld de trein te halen, oogt het nog wat saai en versteend. Dat is over een paar jaar voorbij. ,,Dit is de plek waar creatievelingen in Zwolle straks willen zijn’’, zegt wethouder economie René de Heer. Hij staat in de centrale ruimte van innovatiehuis Perron038, gevestigd in een oude NS-loods.