Van sprinkler tot hittedetector: Politie Oost-Nederland aan de slag met tips tegen autobranden

Metallica debuteerde in Zwolle en Leen Weijs was er bij

18:24 De kaartverkoop is begonnen, maar fan Leen Weijs (48) uit Zwolle peinst er niet over om 100 euro of meer uit te geven voor het concert op 11 juni van de Amerikaanse metalband Metallica in de 'galmbak' die Johan Cruyff Arena heet. Hij wentelt zich liever in de nostalgie van 1984, toen hij als veertienjarige blaag het allereerste Nederlandse optreden van de toen nog vrij onbekende band mocht meemaken. In de IJsselhallen van Zwolle.