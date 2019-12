Van stoffig depot in Zwolle naar landhuis in Heino: deze portretten komen eindelijk weer thuis

Jarenlang lagen ze in het kunstdepot van de gemeente Zwolle zonder het daglicht te zien. Van Sonsbeeck wilde ze dolgraag kopen maar dat zat er niet in. Nu is er een compromis bereikt: hij krijgt de schilderijen in bruikleen en mag ze ophangen in huize De Gunne, waar hij woont.

Burgemeester

Egbertus Vos de Wael (1713-1784) en Johanna Maria van Sonsbeeck (1728-1779) in 1986 aangekocht waren voorname inwoners van Zwolle. Hun zoon Gerardus Everhardus Vos de Wael (1749-1830) werd later burgemeester, evenals hun kleinzoon Arnoldus Johannes Vos de Wael (1787-1859. Huize De Gunne was hun zomerverblijf.

Restaureren

De gemeente Zwolle kocht de schilderijen ooit van een particulier, maar ze waren in slechte staat en belandden in het depot. Toen Diederik van Sonsbeeck het bestaan van de portretten ontdekte nam hij meteen contact op met de gemeente met de vraag of hij ze mocht kopen. Hij wilde ze desgewenst ook wel restaureren.