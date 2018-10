Van tbs’er tot verslaafde: Zwolse bieb leent mensen uit voor gesprek

Bij de Stadkamer aan de Zeven Alleetjes is ‘t voor het eerst. Het fenomeen is overgewaaid uit Denemarken, waar ze het kennen als ‘Menneskebiblioteket’. 's Middags kunnen bezoekers iemand kiezen voor een kort gesprek, waarbij eigenlijk alles mag worden gevraagd, legt programmeur Geert van der Wal uit. Het zijn vijftien totaal verschillende mensen die je in het dagelijks leven niet zo snel spreekt. Een manier ook om vooroordelen weg te nemen. ,,Het is voor ons nieuw, maar op een paar andere plekken in Nederland al heel populair. Ik denk dat we ook in Zwolle boeiende menselijke boeken kunnen aanbieden,” zegt Van der Wal. Hij organiseert in samenwerking met Human Library Nederland.