Van tinderen in het echt tot daten in escaperoom: 4 x opvallende activiteiten rondom Valentijnsdag

Zin in een bijzondere activiteit tijdens Valentijnsdag? Neem dan je valentijn mee op date bij de McDonald's, bijvoorbeeld. Of ga voor een date in een escaperoom. In dit lijstje vind je vier opvallende activiteiten die je rondom Valentijnsdag in Zwolle kan doen.

Real-Life Tinder Party

Zin om real-life te tinderen? Dat kan op donderdag 16 februari tijdens de Real-Life Tinder Party bij Het Vliegende Paard. “Op deze avond is het in één oogopslag te zien wie er single, bezet, twijfelend of ondeugend is”, meldt het studentencafé.

Date in een escaperoom

Vrijgezel? Doe dan mee met een blind escapedate. The Great Escape organiseert op 14 februari een avond waarbij verschillende vrijgezellen van alle leeftijden met een onbekende op date gaan in een escaperoom. “De vrijgezellen worden door de matchmakers van The Great Escape gematcht aan een andere vrijgezel op basis van hun afgegeven profiel. Voor en na de escaperoom is er tijd voor de vrijgezellen om hun match beter te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje”, meldt The Great Escape. Aanmelden kan tot 7 februari, deelname kost 25 euro.

Valentijnsdate in McDonald’s

Update: deze activiteit is uitverkocht.

Het kan weer: met je date op Valentijn in een McDonald’s. De bovenverdieping van de vestiging in Zwolle-Zuid wordt op Valentijnsdag omgetoverd tot romantisch liefdesparadijs. Je krijgt een viergangendiner inclusief frisdrank voor 17,50 euro per persoon. De shifts starten om 18.00, 18.15 en 18.30 uur. Reserveren kan via PR.Zwolle@nl.mcd.com.

Meezingen in het klooster

Zin om je valentijn liefdesliedjes te zingen? Dat kan zondagmiddag 12 februari in het Dominicanenklooster. Op de dag van Sint Valentijn zing je in het klooster onder meer het winnende Songfestivallied, Love Shine a Light. Je leert het nummer driestemmig zingen. Een ticket kost 12,50 euro.

