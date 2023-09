Van vijftien prikruimtes naar twee, maar Zwolse coronalocatie draait nog steeds: ‘Fijn dat dit kan om mijn kinderen te beschermen’

Streep door Festival Tussenland, verhalen­fes­ti­val en Midwinter Spooktocht in Zwolle: ‘Met pijn in het hart’

Festival Tussenland, het WereldBeroemde Verhalenfestival en de Midwinter Spooktocht in Zwolle behoren tot het verleden. Doordat de gemeente Zwolle minder geld beschikbaar stelt, is het volgens de organisatie onmogelijk de festivals rendabel te krijgen. ,,Met pijn in het hart moeten we deze beslissing nemen.’’