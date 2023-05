Van vintagemarkt tot boerderijdagen: deze 5 dingen kun je dit weekend doen in Zwolle

Zwolle legali­seert meer activitei­ten buitengoed de Herfte: bewoners stappen naar rechter

Bewoners aan de Herfterlaan in Zwolle zijn naar de rechtbank gestapt om de steeds maar uitdijende bedrijfsactiviteiten op het buitengoed de Herfte een halt toe te roepen. Rustig in de tuin zitten is er niet meer bij, met de piepende vrachtwagens die hout aanvoeren en de feestjes die er worden gehouden. ,,Wanneer worden wij nu eens gehoord?”