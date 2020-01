Van vormeloze pilaar naar luxe woningen: watertoren wint in Zwolle de Pluim

De Pluim werd ooit bedacht om bouwprojecten in het zonnetje te zetten die rekening houden met het historische karakter van de stad. De laatste winnaar tot nu toe was Waanders in de Broeren. Oók een project waarbij architectenbureau 19 het Atelier was betrokken, net als de watertoren. ,,Meneer Waanders heeft terecht die vorige prijs gekregen. We hebben daar heel leuk met hem samengewerkt’’, zegt Rob Moritz van het Zwolse bureau. ,,Deze watertoren hebben we samen met Nijhuis Bouw jarenlang mogen doen. We zijn al in 2004 begonnen. Met vallen en opstaan zijn iedere keer nieuwe ideeën ontwikkeld. De ontwerpopdracht was echt een uitdaging, waarin we de silhouetten van de toren van 1892 en die van 1960 laten terugkomen.’’