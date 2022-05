Van vrolijk Vechtdal tot somber Steenwijk: zo gaat het met jongeren in jouw gemeente

CHECK JOUW GEMEENTEZo optimistisch als ze waren in Ommen, zo kritisch waren ze in Kampen: het geluksgevoel van Oost-Nederlandse tieners liep vorig jaar sterk uiteen.

De GGD onderzocht in 2021 de mentale en fysieke gesteldheid van middelbare scholieren in de tweede en vierde klas. Hing de vlag halfstok in Deventer, zo vrolijk wapperde-ie in Hellendoorn, blijkt uit deze gezondheidsmonitor.

Vrolijk Vechtdal

De meeste jongeren in het Vechtdal (gemeente Dalfsen, Ommen, Hardenberg) zijn opvallend positief over hun leven. Zo vond 91 procent van scholieren in Ommen zichzelf erg gezond. Nergens in Oost-Nederland lag dat percentage hoger.

Zo’n 86 procent van de jeugd in Ommen en Dalfsen voelde zich meestal erg gelukkig. Ook hadden de meeste jongeren (57,2 procent) veel vertrouwen in de toekomst. Ongeveer 7 op de 10 jongeren in Dalfsen en Hardenberg vond zichzelf veerkrachtig en herstelde zich snel na tegenslag.

Rijssen-Holten

Van gezondheid tot geluk en van vertrouwen tot veerkracht: middelbare scholieren in Rijssen-Holten waren tevreden over bijna alle aspecten van hun leven. Bovendien hadden ze minder last van stress en eenzaamheid dan hun leeftijdsgenoten in de regio.

Rijssen-Holten telde het het hoogste percentage gelukkige leerlingen (87,3 procent) van IJsselland. Ter vergelijking: het gemiddelde van de veiligheidsregio ligt met 76,6 procent gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Eenzaamheid en stress

Hoe anders is dat in Steenwijkerland, waar jongeren aangaven moeite te hebben met het herstel na een lastige periode. Nergens in de veiligheidsregio IJsselland voelden meer leerlingen zich regelmatig eenzaam dan in Steenwijkerland (44 procent).

Ook in Meppel hadden scholieren een minder rooskleurig toekomstbeeld: ruim 14 procent had er weinig of geen vertrouwen in. Bovendien had bijna de helft van alle leerlingen regelmatig last van stress. Nergens in de regio Drenthe lag dat percentage hoger.

