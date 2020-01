Van welke tattoo heb jij spijt? Laat het ons weten!

Geeft coronavi­rus hogescho­len en universi­tei­ten kopzorgen?

10:27 Zijn er zorgen bij hogescholen en universiteiten over het coronavirus? Wittenborg University Apeldoorn, Hogeschool Saxion en Hogeschool Windesheim hebben een gemene deler: ze hebben allemaal studenten uit China of studenten in China. Is alles onder controle of neemt lichte paniek de overhand op de scholen?