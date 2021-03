Van wietkweker tot romanschrijver: dit is de bijzondere weg van Kars (48) uit Zwolle

Je boek is tamelijk rauw en ongepolijst en staat vol gedetailleerde informatie over het reilen en zeilen in de wiethandel. Waarom ben je dit gaan schrijven?

,,Ik had een timmerbedrijfje, maar ik kreeg op enig moment een epileptische aanval en daarna kon en durfde ik de ladder niet meer op en ben ik afgekeurd. Toen ben ik me een beetje gaan vervelen, Netflix heb je ook een keer uit hè.



Ik was ooit een keer begonnen met een biografie, maar dat vond ik te confronterend, te beledigend ook voor veel mensen. Ik kan slecht stilzitten, dus toen ben ik met dit boek begonnen. Ik had geen ervaring met schrijven maar heb in één ruk in drie maanden drie delen geschreven, mijn moeder was corrector. Zij vroeg elke keer om het volgende hoofdstuk, wilde snel verder lezen. Ik was nooit van plan een boek te schrijven, maar dit zal er wel uit hebben gemoeten.‘’