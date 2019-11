Van Zuid-Afrika naar Hedon: gebroeders Van Till brengen Afrikaanse rymklets naar Zwolle

BrotherTill, de naam zegt het al. Mathijs doet het niet alleen. Ook broer Peter schuift aan. Er hangt een gemoedelijke sfeer in de studio. Volgende week woensdag vindt namelijk de release van het album Ons Perspektief plaats. ,,We werken eigenlijk al heel lang samen in de kunsten’’, vertelt Peter. ,,De performancekunsten of de muziek, we weten het eigenlijk altijd wel te combineren. BrotherTill is het resultaat van meerdere concepten die we hebben uitgewerkt. Een combinatie van elektronische muziek, video- en performancekunsten.’’