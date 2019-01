Van zwembad tot B&B: veel ideeën voor locatie IJsselcentrale in Zwolle

Het is een unieke plek. Een toplocatie voor woningbouw. Dat hoef je woordvoerder Michael Verheul van energiemaatschappij Engie echt niet uit te leggen. Niet voor niets hebben zich indertijd al meerdere projectontwikkelaars gemeld, toen duidelijk was dat de voormalige energiecentrale Harculo tegen de vlakte zou gaan. Da's kat in 't bakkie natuurlijk. Een ideale stek voor een Zwolse goudkust, met miljoenen euro's kostende villa’s aan het water. Toch? ,,Maar dan is het enkel en alleen voor the happy few. Dat willen nou juist niet,’’ vertelt Verheul. Hij weet overigens niet in hoeverre die projectontwikkelaars nog altijd staan te trappelen. Voorlopig verkoopt Engie helemaal niets. ,,Ook al zullen we het gebied wel samen met andere partijen gaan ontwikkelen. Ik noem maar iets; wij hebben niets met horeca. Je zult ons geen restaurant zien beginnen...’’