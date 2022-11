Vanaf januari nachttrein vanuit Zwolle en Lelystad naar Amsterdam en Schiphol

Valse wolfspin duikt vooral in Gelderland op, maar hij ís niet vals

De valse wolfspin wordt in heel Nederland steeds vaker gezien en in deze regio is vooral het aantal meldingen in Gelderland dit jaar explosief gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Waarneming.nl. De website waar natuurliefhebbers planten en dieren die zij hebben gespot door kunnen geven, ontving dit jaar al bijna 1600 meldingen, Dat zijn er ruim vijf keer zo veel als in heel 2021.

5:00