Vanaf morgen: 17 dagen overlast voor treinreizigers rond Zwolle

Nieuwe horeca in voormalige Librije in Zwolle, pand verkocht

7:00 De voormalige Librije in Zwolle krijgt een nieuwe invulling. Jonnie en Thérèse Boer hebben het pand donderdag verkocht aan Zwolse horeca-ondernemers Hendrik Karabagias en Sayna Berends. Wat voor horeca in het monumentale pand komt is nog niet duidelijk. De nieuwe uitbaters willen in oktober open.