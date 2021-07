Vanaf morgen alleen nog maar bussen van en naar Zwolle: ‘Dit wordt niet van ene op de andere dag gepland’

Scania stopt noodgedwon­gen met productie in Zwolle en Meppel: tekort aan computer­chips

Scania legt de productie stil van vrachtwagens in Zwolle en Meppel en op alle internationale locaties. Als gevolg van het wereldwijde tekort aan computerchips is de productiestop noodzakelijk. ,,We hopen dat we de voorraad in augustus weer op orde hebben."