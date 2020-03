Vanaf vandaag dreigt geldboete of celstraf rond coronamaatregelen in regio Zwolle en Deventer

Veiligheidsregio IJsselland zal later vandaag een noodverordening afkondigen rond de coronamaatregelen. Dat verwacht burgemeester Peter Snijders van Zwolle. Dan kunnen boetes en straffen worden uitgedeeld als bijvoorbeeld horeca open gaat. Incidenten in de regio zijn er nog niet en een 'goed gesprek’ werkt, zoals bijvoorbeeld in Staphorst dit weekend.

Onder IJsselland vallen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De burgemeesters van deze gemeenten steken met enige regelmaat de koppen bij elkaar - al dan niet virtueel. Naburige veiligheidsregio's in Gelderland en Flevoland kondigden al eerder een noodverordening af, om in te kunnen grijpen bij overtreding van de landelijke maatregelen om het coronavirus in te dammen.

‘Goed gesprek’ met kerk en coffeeshops

Snijders praat vanmiddag in Den Haag met de minister en zijn collega-regioburgemeesters uit het land. Bij het topoverleg een model noodverordening op de agenda, dat door het hele land zal worden ingevoerd. Burgemeester Snijders gaat er alsnog vanuit dat het daadwerkelijk inzetten van de noodverordening niet nodig is. ,,We willen zoveel mogelijk met een goed gesprek oplossen. Dat heeft de burgemeester van Staphorst zaterdag bijvoorbeeld gedaan rondom de geplande kerkdienst van zondag’’, zegt Snijders.

In zijn eigen gemeente Zwolle is zondagavond gesproken met eigenaren van coffeeshops, toen duidelijk werd dat lange rijen voor de deuren ontstonden. Ingrijpen was niet nodig, volgens Snijders kon iedereen worden geholpen en sloten de shops in de loop van de avond hun deuren.

Straatdealers