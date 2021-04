Vanaf zaterdag weer zwemmen in Openluchtbad Zwolle: ‘Minder strenge coronaregels’

Door pedojager ontmasker­de Zwollenaar is tikkende tijdbom: ‘Hij weet dat het strafbaar is maar blijft het toch doen’

19 april Hij dacht een seksafspraak te hebben met een minderjarig meisje, maar op het station van Zwolle stond hij oog in oog met een ‘pedojager’ die de ontmoeting filmde en online zette. Zwollenaar Manuel C. (49) kwam vorig jaar in een kettingreactie van gebeurtenissen terecht; hij moest zijn huis ontvluchten nadat tientallen boze buurtbewoners hem te grazen wilden nemen en de politie verrichtte huiszoeking.