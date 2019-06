Vandaag begint de zomer, en hoe!

De zomer begint officieel vanmiddag. En hoe! Het begin van de astronomische zomer start in Oost-Nederland zonovergoten met heerlijk weekendweer. Vanaf maandag barst de hitte los en is er zelfs grote kans op een hittegolf.

Een mooier begin van de zomer is nauwelijks denkbaar. Vanmiddag start om 17.54 uur de astronomische zomer. Voordat de zomer helemaal losgaat is het dit weekend nog genieten van aangenaam zomerweer. Volgens Weeronline loopt het kwik vandaag in Oost-Nederland op tot 22 graden en morgen wordt maximaal 25 graden. De nachten verlopen fris en daarom is het ideaal weer om het huis door te luchten voordat de hitte binnensluipt.

Zonlicht

Zondag doet zijn naam eer aan, de zon is alom vertegenwoordigd. Slechts enkele stapelwolken weten het zonlicht tegen te houden. De wind zoekt de oosthoek op en dat luidt het begin van een bijzonder warme periode in, verwacht metereoloog Rico Schröder van Weeronline. Het kan in de regio dertig graden en daarmee is zomers warm. Prima weer om buiten te lunchen, of om ’s avonds buiten te eten.

Tropisch