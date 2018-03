Vandaag bepaalt u de toekomst van Zwolle

Politieke macht

Vannacht weet Zwolle wie de politieke macht pakt in de stad. Blijft de ChristenUnie de grootste, krijgen de liberalen van de VVD eindelijk een keer de meeste stemmen of sleept D66 een spectaculaire verkiezingswinst binnen? Weet het CDA zich weer op de richten na de mokerslag van vier jaar geleden? Kan Swollwacht als enige lokale partij profiteren van de opmars van de localo's? En wie wordt de winnaar op links: SP, PvdA of GroenLinks?

Troef

Hoewel na vandaag nog langdurige coalitieonderhandelingen kunnen volgen, heeft de partij die de meeste stemmen krijgt een troef in handen. De macht van de grootste kan bepalend zijn bij belangrijke verkiezingsitems. Dat blijkt alleen al uit de manier waarop Zwolle afgelopen jaren omgegaan is met de zondagsopening van winkels. Na een klinkende overwinning van de ChristenUnie vier jaar geleden, moesten de andere drie coalitiepartijen PvdA, D66 en VVD zich in grote mate voegen naar het standpunt van deze verkiezingswinnaar. Het is dan ook niet voor niets dat D66-lijsttrekker Jan Brink stelt dat het nu belangrijker dan ooit is wie de grootste partij wordt in Zwolle.