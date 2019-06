Vandaag opnieuw onweer en hagel: Code oranje voor Oost-Nederland, NS zet minder treinen in

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor het midden- en oosten van het land. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur uit zuidelijke richting. Bij de buien is ook kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. De NS zet in Oost-Nederland tot 20.00 uur minder treinen in.

In tegenstelling tot gisteren wordt het vandaag weer warm. In de middag is het in vrijwel heel het land zo’n 23 tot 27 graden. ,,Jazeker op veel plaatsen zomerse warmte”, aldus meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. Vanuit het zuidwesten neemt geleidelijk de bewolking toe en kunnen er weer forse regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. In het tweede deel van de middag en begin van de avond trekken de buien van het zuidwesten van het land richting noordoosten. Lokaal kan er in korte tijd veel neerslag vallen.

Quote Al met al kan het slechte weer hooguit een uur aanhouden Raymond Klaassen, Meteoroloog ,,De buien gaan hier en daar weer voor zeer slecht weer zorgen. Probleem is altijd dat met buien moeilijk is aan te geven waar precies het slechte weer gaat komen”, legt Klaassen uit. ,,We hebben wel het beeld dat de buien in een lijn overtrekken, maar de activiteit op de buienlijn is lang niet overal gelijk. Dit zal betekenen dat veel mensen het weer als niet heftig gaan ervaren terwijl anderen de volle lading krijgen.”



De op komst zijnde buien, bliksem en hagel gaan gepaard met (zware) windstoten rond de 70 tot 100 kilometer per uur. Klaassen: ,,Lokaal misschien wel meer en in korte tijd veel regen waardoor er zeer plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Al met al kan het slechte weer hooguit een uur aanhouden.”

Minder treinen

De NS zet minder treinen in. Woordvoerster Anita Boonstra: ,,Tussen Amersfoort en Deventer rijden minder intercity's, net als tussen Ede, Wageningen en Arnhem. Tussen Arnhem en Nijmegen rijden minder sprinters. wij raden reizigers aan om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.’’ De NS verwacht dat de dienstregeling om 20.00 uur weer een normaal verloop heeft in het oosten van het land.

Volledig scherm De actuele situatie op het spoor rond 16.30 uur. © Screenshot NS.nl

100 km/uur

Vanavond verlaten de buien geleidelijk aan het land en wordt het vrijwel overal droog. Ook komen er opklaringen. Zaterdag kan er dan hier en en daar een regenbui vallen. ,,Van deze buien verwachten we weinig problemen”, meent Klaasen. ,,Wat zaterdag wel opvalt en hinderlijk kan zijn, is de wind.”

De wind waait zaterdag uit zuidwestelijke richting en is matig tot krachtig. Aan zee is de wind enige tijd hard. In de kustgebieden, in het noorden en rond het IJsselmeer zijn er windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur mogelijk. Dieper landinwaarts houden de meteorologen rekening met windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Klaassen: ,,Dergelijke wind en windstoten kunnen best voor hinder zorgen. Zeker bomen en takken die al een optater hebben gehad de afgelopen dagen, zijn kwetsbaar.”

Later zaterdag neemt de wind geleidelijk iets af.

Avondspits

Vandaag trekken veel mensen eropuit vanwege het lange pinksterweekend waardoor het extra druk zal zijn op de Nederlandse wegen. De grootste verkeersdrukte wordt verwacht op de wegen naar de Veluwe, het zuiden van Limburg in verband met festival Pinkpop, naar de kust en naar de veerdiensten richting Waddeneilanden. Ook op de wegen in het midden van het land en Zeeland is het waarschijnlijk tot in de vroege avond druk. De ANWB denkt dat de piek tussen 15.00 en 19.00 uur ligt.



Code geel geldt vanmiddag vanaf 16.00 tot 19.00 uur. ,,Het zou zomaar kunnen dat een deel van de avondspits net met de buien te maken gaat krijgen”, zegt Klaassen.

Dinsdag en woensdag werd code geel in de loop van de avond bijgesteld naar code oranje vanwege de intensiteit van het noodweer. In vrijwel heel Nederland trokken stevige buien over die lokaal voor veel schade en overlast zorgden.

Pinksteren redelijk rustig