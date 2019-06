Vandaag opnieuw onweer en hagel: derde keer code geel in week tijd

In tegenstelling tot gisteren wordt het vandaag weer warm. In de middag is het in vrijwel heel het land zo’n 23 tot 27 graden. ,,Jazeker op veel plaatsen zomerse warmte”, aldus meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.



Vanuit het zuidwesten neemt geleidelijk de bewolking toe en kunnen er weer forse regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. In het tweede deel van de middag en in de avond trekken deze buien van zuidwest naar noordoost over het land.



Lokaal kan in korte tijd veel neerslag vallen. ,,De buien gaan hier en daar weer voor zeer slecht weer zorgen. Probleem is altijd dat met buien moeilijk is aan te geven waar precies het slechte weer gaat komen", legt Klaassen uit. ,,We hebben wel het beeld dat de buien in een lijn overtrekken, maar de activiteit op de buienlijn is lang niet overal gelijk. Dit zal betekenen dat veel mensen het weer als niet heftig gaan ervaren terwijl anderen de volle lading krijgen.”



De op komst zijnde buien, bliksem en hagel gaan gepaard met (zware) windstoten rond de 70 tot 100 kilometer per uur. Klaassen: ,,Lokaal misschien wel meer en in korte tijd veel regen waardoor er zeer plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Al met al kan het slechte weer hooguit een uur aanhouden.”