Varkenshouders willen onderzoek naar branden

Zwolse hangjeugd zegt het met stenen: all cops are bastards

11:35 Wijkagent Alrik van den Berg keek vanochtend vreemd op bij zijn dagelijkse rondje in de wijk Westenholte in Zwolle. Met stenen die uit een schoolplein waren gehaald was de boodschap 'ACAB' op het plein gelegd. Oftewel: all cops are bastards. Dezelfde tekst stond op het schoolgebouw gekalkt.