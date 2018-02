Vaste sluitingstijden voor Zwolse horeca stap dichterbij

Lekker op stap tot 05.00 uur en daarna nog tot 06.00 uur de kans om een bamibal te scoren. Het is voortaan mogelijk bij álle kroegen en clubs én de 'droge horeca' in Zwolle.

Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad, die begin maart nog moet instemmen. Na een jaar proefdraaien, een tussenevaluatie én een eindevaluatie zijn horeca, binnenstadsbewoners, politie en B en W het eens: de venstertijden worden geschrapt, 'natte horeca' (cafés en clubs) mag tot 05.00 uur open en de 'droge horeca' (snackbars en broodjeszaken) tot 06.00 uur.

Langer doorgaan

Het grootste knelpunt zat voor veel horecazaken namelijk niet zozeer in de nacht, maar eerder in de late avond. Waar de één om tien uur 's avonds de deur al moest sluiten, mocht een ander doorgaan tot één uur of zelfs vijf uur 's nachts. Door de sluitingstijden vrij te geven, zouden juist de horecazaken die vroeg de deur op slot moesten doen, wat langer door kunnen gaan.

En in theorie zou er dus tot 's morgens vroeg gestapt kunnen worden. De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland constateerde echter dat er geen cafés zijn die tot 's ochtends vroeg door willen gaan en ook uitgaanspubliek stond er niet voor in de rij. Doorzakken in Zwolle gebeurt veelal tot een uur of vijf, dan vinden stappers het welletjes.

Conflicten

De venstertijden, bedoeld om het huisgaand publiek beter te spreiden, zorgden voor de meeste irritatie afgelopen jaar, bij zowel horeca als stappers. Portiers moesten bezoekers na 04.00 uur aan de deur weigeren, terwijl het feestje binnen nog doorging. 'Dat leidde soms tot conflicten aan de deur', moet het college concluderen na de eindevaluatie. 'Daarnaast heeft het toezicht op de naleving van de venstertijden de nodige ambtelijke inzet gevergd', schrijft het college in het raadsvoorstel.

Daarom worden de venstertijden in het nieuwe voorstel geschrapt. 'Op initiatief van bewonersvereniging binnenstad Zwolle (bbZ) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Zwolle', geeft B en W ruiterlijk toe. Beide partijen hadden al eerder aangegeven van de venstertijden af te willen. 'Negatief gevolg daarvan is dat hierdoor 's nachts langer en later sprake is van overlast', blijkt uit de evaluatie.

Overlast

Toch wordt het Zwolse uitgaansleven door bewoners, bezoekers en horecabedrijven na het proefjaar 'gelijk of gunstiger beoordeeld dan voorafgaand aan de pilot'. Bovendien lijken bewoners 'minder vaak overlast te ervaren en is het veiligheidsgevoel licht verbeterd'. Het aantal overlastincidenten in de binnenstad is wel toegenomen, blijkt uit politiecijfers. 'Hier is geen eenduidige verklaring voor aan te wijzen', aldus B en W in het raadsvoorstel.

APV