VDK Groep tot medio 2024 hoofdsponsor PEC Zwolle

VDK Groep, dat dit seizoen bij PEC voor het eerst op de borst staat, had aanvankelijk een contract tot het einde van dit kalenderjaar. Dat is nu dus verlengd. De hoofdsponsor staat nu tot medio 2024 op de voorkant van het wedstrijdshirt van de hoofdselectie, PEC Zwolle Vrouwen en alle jeugdteams.

Gebaat bij rust

,,De afgelopen maanden is het hoofdsponsorschap ons zo goed bevallen, dat we heel graag de overeenkomst wilden verlengen”, aldus Van der Kolk. ,,Het doet ons goed dat het gelukt is om met elkaar tot overeenstemming te komen. Iedereen weet dat PEC Zwolle er op dit moment sportief niet goed voor staat. Dan is het juist gebaat bij rust. Door ons hoofdsponsorschap te upgraden dragen wij daar aan bij en tonen wij geloof in de nabije toekomst van deze mooie club.”

Meeste waardevolle ooit

Volgens Han Brouwers, de RvC-voorzitter die tijdelijk ook voorzitter is van de club, wordt het partnership door de nieuwe overeenkomst het meest waardevolle ooit voor PEC. ,,Frans weet bovendien als geen ander wat er speelt bij de club, waar we naar toe onderweg zijn en hoe we dat gaan bereiken. Het is hartstikke mooi dat VDK Groep, geworteld in de regio Zwolle, hier als hoofdsponsor een belangrijke rol in blijft spelen.”