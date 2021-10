Vechtsportgala in Zwolle organiseren? Eerst je vergunning regelen

Poll Wéér overlast rond Park de Wezenlan­den in Zwolle, buurt pleit voor maatrege­len

30 september Wat heeft zich in een juninacht afgespeeld in Park de Wezenlanden in Zwolle? De 19-jarige Bradley D. zit al maanden in de gevangenis, omdat hij een 28-jarige plaatsgenoot zou hebben neergestoken. De nachtelijke steekpartij was mede aanleiding voor het plaatsen van felle lichtmasten in het park. Die zijn weer weg, maar daarmee is de overlast ook weer teruggekeerd. Tot ergernis van de buurt.