‘Vechtvilla’ Zwolle gesloopt en in 19e-eeuwse stijl herbouwd tot zorghuis

Een behangetje vol theepotten in de eetkamer, warme kleuren in het gezamenlijk woonvertrek en de uitstraling van vroeger terug aan de gevel. Zie hier Zorgvilla Zwolle, waar twintig appartementen een nieuw thuis bieden aan mensen met dementie. Locatiemanager Marije Fakkert van zorgorganisatie Rosorum zit er klaar voor om vrijdag de eerste bewoners te begroeten in het gloednieuwe gebouw dat in bijna alles het verleden ademt. Maar eerlijk is eerlijk, bij ontwikkelaar AIG Careconcepts hebben ze in het land heel wat eenvoudigere projecten gehad, erkent ontwikkelingsmanager Jan Strating.