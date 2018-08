Vee mag weer op dijken langs IJssel en Zwarte Water

Het Waterschap stelde begin juli een zogenoemde beweidingsverbod in voor de dijken langs de rivieren IJssel, Vecht en Zwarte Water en per 1 augustus ook voor de overige dijken. Dat gebeurde om verdere schade aan de droge dijken te voorkomen. Grazend vee tast het wortelstelsel van de grasmat aan, en dat is juist de beschermingslaag van de dijk.

Regen

Maandag (27 augustus) is dat verbod weer ingetrokken. Er is de afgelopen tijd genoeg regen gevallen om het gras weer in voldoende conditie te krijgen.

Dat geldt nog niet voor de dijken aan weerszijden van de Vecht vanaf de A28 in Zwolle tot Ommen. De grasmat is daar nog onvoldoende hersteld.