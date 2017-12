Veel animo; nog een bijeenkomst over Zwolse stadsproductie

Winkelcentrum Diezerpoort weer open na grote brand

12:32 Winkelcentrum Diezerpoort in Zwolle gaat zaterdagmiddag weer open. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. De winkels moesten dicht blijven nadat zaterdagmorgen vroeg een grote brand uitbrak in een pand pal naast het winkelcentrum. Het winkelcentrum is alleen vanaf het Diezerplein bereikbaar. De ingang aan de kant van de Diezerkade blijft dicht omdat hier de bluswerkzaamheden nog in volle gang zijn.