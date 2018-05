Veel animo voor avond-examen theorie van CBR in Zwolle

Hiermee gaat de proef van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) met flinke vaart van start. In Amsterdam, Arnhem, Rijswijk en Groningen kan eveneens voor het eerst in de avonduren het theorie-examen worden gedaan. De afgelopen weken konden kandidaten zich online aanmelden. In Zwolle, waar vooralsnog één avond in de week de mogelijk voor examen wordt aangebonden, was de zaal snel vol geboekt. Ook voor de komende weken zit Zwolle nagenoeg vol. Het CBR is van plan het aantal plaatsen met avondopstelling te verruimen.