Veel animo voor Seniorencarnaval in Zwolle

Geen tocht, maar protestactie tegen Welzorg in Zwolle

4 februari De protestactie tegen hulpmiddelenorganisatie Welzorg in Zwolle wordt een beetje aangepast. Het idee van een protesttocht is losgelaten, vertelt organisator Anita van Ewijk. ,,De route was niet mogelijk, want de binnenstad is niet gebouwd op rolstoelen.'' Het wordt nu een bescheiden demonstratie bij het stadhuis.