Veel boosheid over bekogelen Zwols Intertoys-personeel: ‘Wat een achterlijke idioten’

Gemist? Gemeenteme­de­wer­ker vervolgd na dodelijk ongeval met grasmaaier en groot Fortnite-evenement in Apeldoorn

10:00 Een 29-jarige inwoner van Kampen wordt vervolgd voor het dodelijke grasmaaierongeluk in die plaats, waarbij vorig jaar de 6-jarige Fleur om het leven kwam. De gemeente Kampen maakte dat afgelopen maandag bekend. De bestuurder van de grasmaaier had het kind over het hoofd gezien en dat is voor de gemeente reden om alle machines te voorzien van een camera. Lees hieronder nog meer opvallende en belangrijke verhalen van de afgelopen week terug: